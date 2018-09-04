عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، لقاء المواطنين الأول له بعد توليه مهام منصبه، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مؤكدا أنه يتمنى أن يستطيع الرد على جميع الناس وأن يستمع لهم "لأنني هنا في خدمتكم".

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة تضم الإصلاح الزراعي والري والشؤون القانونية لدراسة حالة مقابر المنيل بطلخا وعرض تقرير شامل، كذلك تشكيل لجنة تضم المساحة وإدارة الأملاك لفحص شكوى أحد المواطنين لتضرره من قرار الإزالة.

وكلف عدد من الإدارات ورؤساء المدن بتوفير عدد 7 أكشاك لمواطنين كل في نطاق إقامته، كذلك كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش شهري لخمسة من المواطنين لحين الانتهاء من صرف تكافل وكرامة، كما وجه لجميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء ببحث إقامة أكشاك مجمعة كل في نطاقه على أن تكون ذات مظهر جمالي وتوفر مصدر دخل للمحتاجين.

وطالي شاروبيم مدير عام إدارة التنمية البشرية بتوفير كرسي متحرك لأحد المعاقين اليوم ، تكليف وكيل وزارة الصحة بعمل الفحوص اللازمة وتوفير العلاج لأحد المواطنين ومنحه بدل انتقال أثناء إجراء الغسيل الكلوي، كذلك وجه ببحث ودراسة إقامة مدرسة ووحدة صحية ومحطة صرف صحي على أرض تبرع بمنية النصر على أن يتم الانتهاء خلال 6 أشهر مشددا على رؤساء المدن والمراكز بالرد على المخاطبات خلال 72 ساعة.