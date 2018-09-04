أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بسقوط 4 قتلى وأكثر من 30 جريحا خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في محافظة البصرة.

وتواصلت التظاهرات في البصرة رغم إعلان فرض حظر للتجول.