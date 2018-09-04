"الشباب والرياضة": بطاقات موسمية للمشجعين لحضور المباريات مثل أوروبا

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه تمت مناقشة تفعيل المنظومة الإلكترونية داخل الملاعب المصرية في اجتماع اليوم الذي ضم كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وممثلين عن وزارة الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "CBC"، أن الحضور الجماهيري في الملاعب ستزداد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة يهدف إلى تأمين الجماهير والحفاظ على سلامتهم.

وأكد تعاون اتحاد الكرة، ووزارة الشباب والرياضة، والأندية، وكافة الجهات المعنية، بالحصول على قاعدة بيانات للجماهير، وتوفير البطاقات الموسمية، بالشكل المتبع في أوروبا، مشيرًا إلى أن تأمين الملاعب سيتم بالتعاون والتنسيق بين كل من القطاعين الحكومي والخاص.