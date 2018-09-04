ضبط 12 تاجر مخدرات خلال حملة بـ3 مراكز في القليوبية

شنت مباحث القليوبية حملة مكبرة على مدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية، لضبط تجار المخدرات والمتعاطين، أسفرت عن ضبط 12 تاجر مخدرات، وضبط 50 جرامًا من مخدر "الفودو"، و375 جرامًا من الـ"هيروين"، و435 جرامًا من الـ"حشيش"، و161 قرصًا مخدرًا.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وتجار السموم البيضاء، فقامت حملة مكبرة شاركت فيها العمليات الخاصة وسلاح الكلاب البوليسية، واستهدفت الحملة مدن "شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية".

حررت المحاضر اللازمة، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.