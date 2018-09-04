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إعلان حالة الطوارئ ووقف حركة الملاحة الجوية في أسوان بسبب عاصفة ترابية

نائب وزير التعليم: "توزيع التابلت وفق خطة تنفيذية.. والدراسة لن تتأثر"

نائب وزير التعليم: "توزيع التابلت وفق خطة تنفيذية.. والدراسة لن تتأثر"

"الغرف التجارية": حملة مقاطعة الفواكه نجحت وأثرت على السوق بشدة

"الغرف التجارية": حملة مقاطعة الفواكه نجحت وأثرت على السوق بشدة

ضبط 12 تاجر مخدرات خلال حملة بـ3 مراكز في القليوبية

ضبط 12 تاجر مخدرات خلال حملة بـ3 مراكز في القليوبية

تعرف على مرض "القوة الخارقة" المصاب به 61 شخصا في العالم

تعرف على مرض "القوة الخارقة" المصاب به 61 شخصا في العالم

"جاجييف" زعيم مافيا روسي دبر أكثر من 80 جريمة قتل شنيعة وتبنى 22 طفلا

"جاجييف" زعيم مافيا روسي دبر أكثر من 80 جريمة قتل شنيعة وتبنى 22 طفلا

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بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

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