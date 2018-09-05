أعلنت الجزائر، الثلاثاء، عن انضمامها إلى مبادرة "طريق الحرير الجديد"، وذلك خلال المنتدى السابع للتعاون الصيني الإفريقي في العاصمة الصينية بكين، وفق وزارة الخارجية الجزائرية.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" أكدت الوزارة في بيان أنه "على هامش هذه القمة الدبلوماسية والتجارية التي شارك فيها قادة 53 بلداً إفريقياً، وقعت الجزائر والصين مذكرة تفاهم، تنص على انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية".

وتعتبر مبادرة "طرق الحرير الجديدة" الصينية التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ في 2013 مجموعة من مشاريع البنى التحتية الضخمة الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين بكين وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وطريق الحرير الجديد هو عبارة عن حزام أرضي يصل بين الصين وأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يتيح لها الوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

وشكلت البضائع الصينية 18% من واردات الجزائر في عام 2017 لتجعل الصين في المرتبة الأولى قبل فرنسا 9% وثلاث دول أوروبية أخرى، في حين أن الصين لم تستورد سوى 2% من صادرات الجزائر وحلت في المرتبة الثالثة عشرة بين الدول التي تستورد منها، وفقا لـ"فرانس برس".