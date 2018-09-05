لقي شابان مصرعهما، بينما أصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القوصية - أسيوط" الزراعي.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ لغرفة عمايات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "أسيوط - القوصية" الزراعي ووقوع متوفين ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الشيخ عون الله بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من أحمد محمود نظير، 25 سنة نجل عضو مجلس شعب سابق وإسلام محمد إبراهيم، 17 سنة، تم نقلهم الجثتبن والتحفظ عليهما بمشرحه مستشفى القوصية المركزى وكذا إصابة كل من ” على جمال محمد، أحمد عادل عبدالعليم، محمود عبدالفتاح شوقي، محمد شحاتة محمد مهران، رمضان عبد الهادي، علاء الدين عادل عبد العليم، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى جامعة أسيوط.

جارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.