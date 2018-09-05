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غدا.. حفل غنائي لفرقة "شوية فن" في بيت السحيمي

غدا.. حفل غنائي لفرقة "شوية فن" في بيت السحيمي

الصناعات الوطنية في 4 أفلام بصالون السينما الوثاىقية في "الهناجر" غدا

الصناعات الوطنية في 4 أفلام بصالون السينما الوثاىقية في "الهناجر" غدا

الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تفتتح "بينالي" كتاب الفنان 2018

الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تفتتح "بينالي" كتاب الفنان 2018

غدا.. عروض "أراجوز" و"خيال ظل" في شارع الشريفين بوسط القاهرة

غدا.. عروض "أراجوز" و"خيال ظل" في شارع الشريفين بوسط القاهرة

إنشاء مدرسة جديدة وجناحي توسع بمركزي القوصية وديروط في أسيوط

إنشاء مدرسة جديدة وجناحي توسع بمركزي القوصية وديروط في أسيوط

"الزراعة" توافق على اشتراك الجمال في سباق "الهجن" بالسعودية

"الزراعة" توافق على اشتراك الجمال في سباق "الهجن" بالسعودية

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كتاب المدرس قبل المنهج.. معلمون استعدوا للدراسة بمؤلفاتهم للطلبة

كتاب المدرس قبل المنهج.. معلمون استعدوا للدراسة بمؤلفاتهم للطلبة

طلاب «فنون» ينشرون البهجة فى الحى الشعبى

طلاب «فنون» ينشرون البهجة فى الحى الشعبى

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«توصل بالسلامة» مبادرة لتوعية السائقين بأضرار المخدرات

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