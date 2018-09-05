قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث بإسم مجلس النواب، إن البرلمان يعمل من خلال تطبيق الدستور والقانون، فضلاً عن وضع لائحته الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

جاء ذلك خلال اليوم الثالث والأخير، لفاعليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب المصري لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي، تحت عنوان "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري"، بحضور رئيس برلمان جمهورية مالاوي.

وأشاد "حسب الله"، بصدور حزمة من القوانين التي تصب في المصلحة العامة للدولة وتثري الاقتصاد المصري فضلاً عن تذليل العقبات أمام المستثمرين، وذلك من خلال إقرار قانوني الاستثمار والإفلاس، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار رسخ لسياسة الشباك الواحد، وهناك تراخيص تم الحصول عليها بعد تقديم الأوراق مستوفاة للشروط بساعات قليلة، خصوصاً وأن قضية خروج المستثمر كانت بمثابة مشكلة، ومن ثم إقرار قانون الإفلاس يضمن الخروج الأمن للمستثمر.

وفيما يخص قانون الجمعيات، أوضح "حسب الله"، أنه يعد من أيسر التشريعات على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه تم الإطلاع على عدد من القوانين المطبقة فى دول العالم، كذلك الإستجابة لكل الملاحظات قبل إصدارهذا القانون.

وأشار إلى أن قانون دور العبادة الموحد، من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان مؤخراً، في ظل وجود مطالبات من نحو 60 عاماً لإصداره، وبالتالي إقرار هذا القانون يؤكد أن مصر دولة مواطنة حقيقية وليست شعارات فقط، ومنذ إقرار القانون تم إصدار موافقة بإنشاء وتقنين أوضاع ما يزيد عن 1500 كنيسة.