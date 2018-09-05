ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لامن الجيزة، تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين من تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، عن أن وراء ارتكاب وقائع السرقات كل من "أحمد. ع"، و"محمد. ر"، سبق اتهامهما في قضايا مخدرات.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات عن طريق كسر الزجاج، واعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وأرشد المتهمين عن المسروقات، وأمر اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.