في أقل من شهر.. 3 إطلالات جريئة لغادة عادل تنال إعجاب الجمهور

اتجهت الفنانة غادة عادل، إلى جلسات التصوير الجديدة والجريئة في الفترة الأخيرة بعد مشاركتها في آخر أعمالها السينمائية "هروب إضطراري"، حيث تألقت "غادة" في أقل من شهر بـ3 جلسات تصوير جديدة.

- "اللوك" الأول

ارتدت فستان فضي قصير مع وضع مكياج هادئ أظهر جمالها، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"، وذلك بعد إطلالتها الجذابة التي ظهرت بها مؤخًرا، وجاءت تعليقات الجمهورعليها "الناس بتكبر وأنتي بتصغري"، وتعليق أخر" شكلك جميل أوي والصور مريحة".

- "اللوك" الثاني

ظهرت "غادة" مرتدية قميص وبنطلون مشجر الألوان بالساحل الشمالي على الرمال، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصور وإطلاتها الجذابة، وكتب أحدهم "إيه الحلاوة دي جميلة أوي" وتعليق أخر "استايلاك مختلف وجميل".

- "اللوك" الثالث

صور جريئة وإطالالة صيفية ظهرت بها الفنانة أثناء ارتدائها البيجامة الصفراء، وتفاعل الجمهور مع الصور وجاءت أحد التعليقات "أحلى فوتوسيشن شوفته بحياتي"، وأخر "عبلة لبست البدلة الصفرا زي صعيدى في الجامعة الأمريكية".

وقد خرجت بعض الأخبار في الفترة الأخيرة عن انفصال "غادة" عن زوجها المخرج مجدى الهوارى، إلا أن الثنائى رفضا التعليق ولم يفصحا عن أى تفاصيل تخص حياتهما الشخصية.