تواصل غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، متابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث أشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص إلى انتظام عملية الصرف لليوم الخامس.

وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم 3 ملايين و300 ألف حالة صرف، بقيمة إجمالية أربعة مليارات و541 مليون جنيه.

كما صرف من منافذ الصندوقين 639 ألف حالة صرف، قيمتها 973 مليون جنيه، والبريد مليون و516 ألف حالة صرف، قيمتها 2 مليار و278 مليون جنيه، ومن خلال الصرافات الآية مليون و131 ألف حالة صرف بقيمة مليار و290 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 سبتمبر.

وأضافت والي أنه قد جرى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.