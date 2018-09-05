شنت لجنة من وزارة الشباب والرياضة حملة مفاجئة، اليوم، على مركز شباب تلا بمحافظة المنوفية، حيث رصدت اللجنة عددا من المخالفات منها انصراف مدير المركز قبل الساعة الحادية عشر صباحًا، بالإضافة إلى العثور على زجاجات خمور فارغة بالقرب من الملعب الخماسي.

ورفض عددا من المسؤولين بمديرية الشباب والرياضة التعليق على الواقعة وملابساتها.

وأكد مصدر بالمركز، أن مركز شباب تلا يضم قاعة أفراح وملعب خماسي، يتم تأجيرهما للمواطنين، مشيرا إلى أن زجاجات الخمور الفارغة التي عثرت عليها اللجنة، وكذلك أعقاب السجائر التي يشتبه في كونها بقايا سجائر مخدرة، تخص معازيم الأفراح بالقاعة، مضيفًا أن الواقعة جاءت بسبب ضعف الرقابة من إدارة مركز الشباب وما حدث لا يعفينا من المسؤولية.