قال أشجان محمد، مؤسس مبادرة "هاخد حقي" لمواجهة التحرش الجنسي، إن ظاهرة التحرش متواجدة من فترات طويلة في مصر ولكن كانت حالات فردية، إلا أن الأمر تطور بعد ذلك وأصبحت مقترنة بجرائم قتل، مستشهدة بواقعة مقتل شخص كان بصبحة زوجته على الشاطئ.

وأضافت أشجان، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، أن ظاهرة التحرش خلال الآونة الأخيرة لم تكن بسبب الزي التي ترتديه المرأة، حيث إن هناك منتقبات ومحجبات ومحتشمات تتعرضن للتحرش، حتى تصنفت مصر دوليًا من الدول التي يوجد بها تحرش وهذا ليس لصالح مصر.

وأشارت صاحبة مبادرة "هاخد حقي" إلى أنها فكرت جديًا في الحد من تلك الظاهرة بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، وإطلاق المبادرة للحد من تلك الظاهرة، وتأهيل فيها الفتيات الاتي تعرضن للتحرش للاندماج في الحياة مرة أخرى، وتدريبهن على مواجهة أي متحرش.