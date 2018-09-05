أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة، اليوم، لمستشفى كفر سعد المركزي، للتأكد من كفاءة العمل والاطمئنان على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، وكذلك التأكد من توافر الأدوية وتواجد الأطقم الطبية المعالجة.

وتفقدت المحافظ قسم الكلى الصناعي بالمستشفى واطمأنت على المرضى واستفسرت عن مدى رضاهم عن الخدمة الطبية.

كما تفقدت أقسام العمليات والعناية المركزة والحضانات والحروق ومعمل التحاليل وتلاحظ تدنى مستوى النظافة بالمستشفى، حيث قامت المحافظ على الفور بإحالة القائم بأعمال مدير المستشفى ورئيس فريق الجودة ومكافحة العدوى للشؤون القانونية بالديوان العام للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإعداد تقرير للعرض لما انتهى إليه التحقيق.

وشددت المحافظ على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة والالتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة العدوى، كما أكدت على إدارة المستشفى بالمتابعة المستمرة للنوبتجية الصباحية والمسائية لتقديم الخدمة الصحية على مدار اليوم.

وفى سياق متصل قررت المحافظ تشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام وعضوين من مديرتي الصحة والإسكان للبدء في تنفيذ أعمال الصيانة بالمستشفى.