طوى السفير البريطاني جون كاسن صفحات 4 سنوات من عمله في القاهرة، بنى خلالها علاقات قوية مع المصريين عبر تواصله معهم من خلال حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لتعلن وزارة الخارجية البريطانية اليوم، تعيين جيفري آدامز سفيرا لبريطانيا لدى مصر، متوليا مهام منصبه اعتبارا من سبتمبر 2018.

"الوطن" تجولت في حساب السفير البريطاني الجديد، جيفري آدامز، والذي لم يقم بتغيير وظيفته في "تويتر" حتى الآن، حيث كتب "السفير البريطاني في هولندا"، وكانت آخر تغريدة له في الرابع من أغسطس عام 2017، وغرد عبره 507 تغريدات ويتابع 202 حساب ويتابعه 1016.

ويهتم جيفري آدامز، بمتابعة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وظهر هذا من خلال عدة تغريدات له خلال عام 2017، لمنتخب إنجلترا للشباب المشارك في كأس الأمم الأوروبية.

ويعد آدامز، من الدبلوماسيين الذين ينشرون جميع المؤتمرات والفعاليات الذين يشاركون بها، إضافة إلى تغريداته الكثيرة عن محكمة العدل الدولية بلاهاي.

وشارك السفير البريطاني الجديد أكثر من تغريدة للدبلوماسي البريطاني في هولندا، نيك هيث.