اتفقت وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة على تشكيل لجنة ثلاثية تجتمع بصفة دورية اعتباراٌ من الاثنين القادم لتفعيل عمل الشركة المساهمة التي أنشئت لإدارة منظومة المخلفات، كذا دراسة تطبيق هذه المنظومة للقضاء على المخلفات بإحدى المحافظات الكبرى، وإحدى المحافظات الإقليمية تمهيداٌ لتعميمها علي باقي محافظات الجمهورية.

جاء ذلك باجاتماع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات الثلاث في مجال القضاء علي مشكلة المخلفات، من خلال الشركة المساهمة لإدارة منظومة صناعة المخلفات.

وأكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هدف منظومة صناعة المخلفات، تجميع المخلفات من الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية ونقلها وإعادة تدويرها، وكذا المخلفات الطبية والتخلص منها بطريقة آمنة، والسعي لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات بمختلف أنواعها واستخدام المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل وتوليد الكهرباء، مشيراٌ إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربى تقوم بتصنيع معدات وخطوط تدوير المخلفات محلياٌ بتصميمات تتميز بالبساطة والسهولة في الاستخدام وتقليل الاستيراد من الخارج، بما يساهم في توفير العملة الصعبة.

وأشار العصار إلى أن شركات الإنتاج الحربي أنشأت ورفعت كفاءة 68 مصنعا لتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية اعتباراٌ من 1995 حتى الآن، وتوجه الوزارة جميع الإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية للشركات والوحدات التابعة للمساهمة في القضاء على مشكلة المخلفات التي تضر بوجه مصر الحضاري، كما يتم دراسة عروض بعض الشركات العالمية المتخصصة لاستقدام وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع معدات وخطوط تدوير المخلفات.

وأعربت الدكتورة ياسمين عن ثقتها في نجاح منظومة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، بسبب التنسيق المستمر بين وزارات البيئة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى إعداد خريطة واضحة ولديها معلومات كاملة عن مشكلة تجميع المخلفات على مستوى الجمهورية، وأن ما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية من إمكانيات سيساعد على نجاح المنظومة.

ومن ناحيته، أشار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى المستوي المتميز للتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبيئة، وأن ما لمسه من قدرات تصنيعية كبيرة وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي ومن خلال إشراف وزارة التنمية المحلية على المحافظات وأعمال التنسيق مع الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، سيساعد على نجاح منظومة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.