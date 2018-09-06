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"التعليم العالي": 4828 طالبا مستنفذا رغباته بتنسيق المرحلة الثالثة

"التعليم العالي": 4828 طالبا مستنفذا رغباته بتنسيق المرحلة الثالثة

"المصرية للكاريكاتير" تكرم الفنان جمعة فرحات: ملهم لأجيال متعاقبة

"المصرية للكاريكاتير" تكرم الفنان جمعة فرحات: ملهم لأجيال متعاقبة

"الوسطية منهج حياة".. ندوة دينية بالعريش تحت رعاية الأزهر

"الوسطية منهج حياة".. ندوة دينية بالعريش تحت رعاية الأزهر

مي عبدالحميد: استمرار فتح باب الحجز لشقق "الإسكان الاجتماعي الحر"

مي عبدالحميد: استمرار فتح باب الحجز لشقق "الإسكان الاجتماعي الحر"

وزير الري يتفقد جاهزية محطات الصرف في البحيرة استعدادا لموسم الأمطار

وزير الري يتفقد جاهزية محطات الصرف في البحيرة استعدادا لموسم الأمطار

عاجل| سكاي نيوز: وفد الحكومة اليمنية يعلن إعادة النظر بمحادثات جنيف

عاجل| سكاي نيوز: وفد الحكومة اليمنية يعلن إعادة النظر بمحادثات جنيف

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