قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة ليست مسؤولة عن جميع حالات الانتحار أسفل عجلات القطار مؤخرا، وهناك صعوبات بالغة تصعب مهمتنا في القضاء على الظاهرة، ومسؤولية الشركة تتلخص في انتظام حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة، والصيانة الكاملة للقطارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مميزة لجموع الركاب المسافرين.

وأوضح عبدالهادي في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج وعلى أرصفة المحطات، من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات، لتوفير الحماية الأمنية للركاب، قائلا: "اللي عاوز ينتحر لو قفلت قدامه المترو هيروح برج القاهرة أو أي مكان.. وهينتحر بأي طريقة مهما كانت الصعوبات".

من جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بشركة مترو الأنفاق، عن أن حوادث الانتحار بمحطات مترو الأنفاق تسبب خسائر فادحة للشركة، مشيرا إلى أن هناك مقترحا للقضاء على هذه الظاهرة تماما وسيكون محل دراسة بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق، وهي تركيب حواجز زجاجية آلية على أرصفة المحطات، بحيث تصبح جميع أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة والخطوط الجديدة، التي تتم الأعمال الإنشائية بها حاليا، مغلقة بالحواجز الزجاجية الآلية، وفي حال وصول القطار إلى المحطة يتوقف أمام الحواجز ويفتح أتوماتيكيا، وتكون الحواجز إرشادية، بمعنى أن يكون هناك حواجز زجاجية مخصصة للنزول من القطار وآخر للصعود، وبالتالي سيتم القضاء تماما على انتشار ظاهرة الانتحار بمترو الأنفاق.

وقال المصدر، إن هذا المقترح يصعب تطبيقه خلال الفترة الحالية، لأنه مكلف للغاية، كما يتطلب أيضا أن تكون قيادة القطار أوتوماتيكية.