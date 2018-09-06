والي: 21 مليار جنيه إجمالي الدعم لـ"تكافل وكرامة" خلال 3 سنوات

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لما يقرب من 24 مليونا و500 ألف مواطن تقدموا للحصول على مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" منذ إطلاق البرنامج، وأن هذه البيانات تتضمن الحالات المقبولة، وكذلك المرفوضة، والتي فحصت فى البرنامج.

وأوضحت والي، حسب بيان الوزارة، أن 50% منهم قبلوا في برامج الدعم النقدي ويحصلون على مساعدات نقدية، لاقتا إلى أن قيمة الدعم النقدي الذي حصل عليه المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة منذ مارس 2015 حتى مارس 2018 يقرب من 21 مليار جنيه.

وأكدت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، حرص المؤسسة على المشاركة في المشروعات التنموية التى تركز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الإبداع الفني مترهلا جائزه ساويرس الثقافية، "كما يتم التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات".

وأضافت أن مبادرة "سكن كريم" إحدى المبادرات التنموية المتكاملة لرعاية الأسر الأكثر فقرا في محافظات الصعيد وكذلك توفير خدمات أساسية وكذلك تحسين صحة الأسر والأطفال من خلال توفير مياه صالحة للشرب وصرف صحي وأسقف للمنازل بجانب تحسين القدرة على العمل واستمرار الأطفال فى المدارس واستيعابهم للدروس.

وأوضحت أن مبادرة "سكن كريم" تحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة مثل توافر المياه وخدمات الصرف الصحي والحد من أوجه عدم المساواة وكذلك الشركات من أجل تحقيق الأهداف والصحة الجيدة.