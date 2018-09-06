علق الإعلامي مصطفى بكري، على اقتراب حلول الذكرى الـ48 لرحيل الرئيس جمال عبدالناصر، يوم 28 سبتمبر.

وأذاع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مقطع فيديو تحدث فيه الزعيم الراحل، عن سبب سياسة "التأميم" ومصادرة أملاك الأغنياء التي اتبعها، معتبرًا أنه يجب حماية الفقراء وتقليل الفجوة بينهم وبين الأغنياء.

وقال مقدم البرنامج: "رحمة الله عليك يا عبدالناصر، كنت تشعر بآلام الغلابة والناس الشقيانة، واللي مش لاقيين يأكلوا، واللي ضاعوا تحت أقدام الرأسمالية".

وتابع: "كنت تعمل على تحجيم الطبقة التي تريد احتكار ثروات الوطن دون أن يكون للفقراء أي نصيب فيها".