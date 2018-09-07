"الأرصاد": انخفاض بدرجات الحرارة واضطراب في حركة الملاحة

قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض بمعدل درجة يوميا، وأصبحنا الآن في المعدل الطبييعي لدرجات الحرارة لهذا الوقت من العام، مؤكدا استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، وهناك فرص لسقوط الأمطار، ولكن الفرصة أقل على جنوب البلاد.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك نشاطا للرياح اليوم على جنوب البلاد مثير للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح يؤدي لاضطراب حالة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأكد شاهين، أن الشبورة حاليًا مؤثرة على الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة والسواحل الشمالية، وتتلاشى الساعة 10 صباحا، ولذلك على قائدي المركبات توخي الحذر في أثناء القيادة.