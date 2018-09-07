ألقت أجهزة الأمن في البحيرة، اليوم، القبض على 5 تجار بتهمة ترويج المخدرات، وبحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة، خلال حملة شملت عددًا من مراكز المحافظة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث، بضبط "م. م"، 20 عاما، عاطل، وبحوزته 40 جرام حشيش، و"ا. م"، 22 عاما، عاطل، وبحوزته 29 قرصا مخدرا، و"ت. ع"، 29 عاما، عاطل، وبحوزته 42 قرصا مخدرا.

كما ضبط "ا. ج"، 19 عاما، عاطل، وبحوزته 14 قرصا مخدرا، و"ر. ك"، 25 عام)، عاطل، وبحوزته 11 جرام هيروين، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.