شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة، عن ضبط "أبو زيد. م" 30 سنة، مقيم بمركز الدلنجات، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز الدلنجات "شروع في قتل"، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد.

كما ضبط "أحمد. ف" المقيم بأبو المطامير، المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز أبو المطامير، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد.

وحررت المحاضر اللازمة.