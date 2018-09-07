لقي شخص داخل محل سكنه بمنطقة العصافرة قبلي شرق الإسكندرية، اليوم، مصرعه.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، من إدارة شرطة النجدة، بوفاة شخص داخل الشقة سكنه الكائنة بالعقار خلف مدرسة عرامة شارع 30 منطقة العصافرة قبلي.

وتوجهت الحملة، إلى الشقة محل البلاغ، حيث تبين أنها بالطابق الرابع بالعقار المشار إليه، وجود جثة قاطنها المدعو "ه. م. م" 33 سنة، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ملقاة على ظهرها بأرضية غرفة المعيشة، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، ومنافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مُرتبة.

وقالت شقيقته "ن. م" 42 سنة، ربة منزل، مقيمة بسيدي بشر قبلي دائرة قسم أول المنتزه، في تحريات المباحث، إن شقيقها المذكور كان يقيم بمفرده ويعاني من أمراض الصدر ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وحرر المحضر رقم 9223/ 2018 إدارة قسم شرطة ثان المنتزه.