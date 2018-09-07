قال المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى تخصيص 200 فدان، بجمعية تنمية المجتمع بـ"البرابخ"، لاستصلاحهم وطرحهم للشباب ضمن مشروعات الظهير الزراعي، التي أعلنها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لتنمية المناطق الصحراوية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف عباس، أن الجمعية بالتنسيق مع رئاسة المركز قامت بالرفع المساحي للأرض، وإجراء قرعة على الذين تقدموا بأوراقهم، وعدد المستفيدين من المشروع بلغ 40 شابا، يحصل كل منهم على 5 أفدنة، يجري زراعتهم بأسلوب الري الحديث، ويجري تشغيل البئر الخاص بهم بنظام الطاقة الشمسية.

وأوضح رئيس مركز بلاط، أنه يجرى حاليا الانتهاء من عملية استخراج التراخيص اللازمة للبدء في حفر البئر، تمهيدا لتسليم الأراضي للشباب لزراعتها في الموسم الشتوي المقبل.