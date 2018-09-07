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"شباب ورياضة" شمال سيناء: 100 منقذ على ساحل البحر بالعريش

"شباب ورياضة" شمال سيناء: 100 منقذ على ساحل البحر بالعريش

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محافظ كفرالشيخ: غرامة 1000 جنيه لرش مياه الشرب بالشوارع

محافظ كفرالشيخ: غرامة 1000 جنيه لرش مياه الشرب بالشوارع

تفاصيل ورشة "السناري" لتعليم الكورشيه

تفاصيل ورشة "السناري" لتعليم الكورشيه

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تعرف على فضل الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية واستقبال العام الجديد

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