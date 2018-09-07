عقد كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، اجتماعا بحضور الدكتور نبيل حنفي، نائب أول مركز الداخلة، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومديروا الإدارات بالمركز ورؤساء الأحياء بمدينة موط.

وقال كمال إبراهيم، إنه وجه بالاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعة حلها والرد على المواطن بحل المشكلة وتطوير مداخل المدينة والقرى، والمرور بصفة مستمرة على المخابز والوحدات الصحية والمدارس، والانتهاء من مشروع سترة بقرى المعصرة والقصر وغرب الموهوب ليجري افتتاحها بالعيد القومي للمحافظة.

وأضاف كمال، أنه وجه بضرورة الانتهاء من تقسيمات الشباب بالقرى وتوزيعها، وإعداد تقرير بعدد المنافذ لبيع الخضر والفاكهة بكل قرية وتحديد أماكنها، وأن يجرى التعامل مع المواطنين عن طريق المركز التكنولوجي وتقديم أي طلبات للمواطنين عن طريق المركز، وعمل حصر بالعيون السطحية التابعة لصندوق لاستصلاح الأراضي وتحصيل الرسوم على المساحات المنزرعة، وعمل حملات نظافة بصفة مستمرة بالقرى، وإعداد تقرير بالسيارات التي تحتاج إلى إصلاح والعمل على إصلاحها.

وأوضح أنه سيجرى عقد مؤتمرات بالقرى مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، وأنه سُيعقد اجتماع كل أسبوعين برؤساء القرى ومديري الإدارات بالمركز ورؤساء الأحياء بمدينة موط.