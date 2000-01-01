أهلاً بكم فى مجتمع الزومبى!

أهالى يلقنون سائق ميكروباص علقة ساخنة ويجردوه من ثيابه ويتم تصويره عارياً بعد اتهام سيدة له بالتحرش.. والتحقيقات تكشف بعد ذلك أن هذا الشاب ضحية "نصباية".. الست تفتعل معه مشكلة بسبب الأجرة ثم تصرخ "يالهوى بيتحرش هيخطفنى".. يلتف الناس حوله ويقومون معه بالواجب بدلاً من اقتياده لأقرب قسم شرطة، "يضربوه، يسحلوه، يعروه، يصوروه، وعلى السوشيال ميديا يفضحوه".

امرأة تتخذ من كتف زوجها متكئاً لها فى إحدى أتوبيساتك يالامصر.. قوووم إيه بقي.. رجل من أصحاب الذقون الكثيفة يجلس خلفهم.. ينهر المرأة بيده.. يتدخل زوجها غاضباً.. ولكن ركاب بالأتوبيس قاموا بالواجب وحاولوا الاعتداء على هذين المنحلين! يصرخ الرجل "ياجدعان دى مراتى أبعت أجيب لكم القسيمة".. يحاول الزوج اقتياد رجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى القسم.. إلا أن الشرفاء قاموا بتهريبه بحجة "ده راجل جدع معجبوش الحال المايل ولازم ننقذوه"!

جرائم كثيرة وغريبة تطالعنا بها الصحف.. رجل يقتل زوجته بسبب خناقة على كوباية شاى.. أم تأكل فم رضيعها.. وغيرها وغيرها من الأخبار اللى تسد النفس وتشعر معها بأنك عايش فى مجتمع الزومبي.

والزومبى هم مجموعة من الموتى نصف أحياء "لا يفكرون، لا يتساءلون، يتجرعون الألم، سعادتهم فى تعذيب بعضهم البعض، وسماع صراخ الأخرين، عايشين بمبدأ يكشى تولع".

ومع كل جريمة يبدأ كل منا يدلى بدلوه.. كل واحد فينا بيتحول لخبير أمنى يشكك فى المعلومات مرة.. ويروج لمعلومات تانية قد تكون غير صحيحة.. هناك من يعتلون منصة الفيسبوك "وهاتك يا تقطيع.. لإرضاء الزبون اللى بيعمل لنا اللايك والكومنت والشير".

إيه اللى حصل للناس الطيببن الجدعان؟ زمان الحياة كانت ألطف أرحم.. ناس ذوق فى كل حاجة حتى فى معاكساتهم! دلوقتى تلاقى ناس عايشة فى سباق.. مين يهرى أكتر على السوشيال ميديا "الفيسبوك ومشتقاته".. مين يعمل share أكتر سواء لصورة أو لفيديو.. وهاتك يا تحليل ويا تريقة.. مش مهم بنجرح مين ولا بنأذى مين.. المهم أكبر عدد من اللايكات والتعليقات التى يخوض فيها الجميع بخفة دم تلطش.. مرة عن الشكل ومرة عن الوزن وعن وعن.. طظ فى الأخلاق بقي مش مهم نراعى مشاعر الناس التانيين.. المهم إزاى نقطّع فى بعض عشان خفيف الظل بيتعايق ببوست حلو وحراق. العالم بيتطور حوالينا للأفضل.. لكن إحنا معلمين لمّا الباب يخبط بنعرف بره مين..عارفين ليه عشان عندنا عين سحرية.. أهلاً بكم فى مجتمع بياخد حقه بدراعه.. مجتمع قطّعنى يا معلم.. مجتمع خراب يا دنيا عمار يا دماغى.