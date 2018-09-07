ظلام فى 50% من مراكز وقرى سوهاج وأسيوط بعد تعطل 3 محطات كهرباء

فوجئ نصف سكان محافظة سوهاج بانقطاع التيار الكهربى ومياه الشرب، من الخميس وحتى ظهر اليوم، إثر حدوث عطل فى محطة كهرباء «بيت داوود»، غرب مدينة «جرجا»، أدى إلى قطع التيار وتوقف محطات مياه الشرب عن العمل، واضطرت شركة المياه لتشغيل ماكينات الديزل، لكنها لم تف باحتياجات الأهالى، خاصة مع زيادة استهلاك المواطنين للمياه فى يوم الجمعة.

وأكد عبدالمحسن عمار، من قرية «الدناقلة»، بمركز المنشاة، أن قريته والقرى المجاورة قُطع عنها التيار الكهربى دون معرفة السبب، موضحاً أن مياه الشرب انقطعت أيضاً، واضطر أهالى القرى إلى الاستعانة بمياه الترع لتلبية احتياجاتهم من المياه، فيما أكد مصدر بالكهرباء أن سبب العطل انسحاب الجهد من أحد المحولات بمحطة كهرباء بيت داوود، غرب جرجا، نتيجة احتراق أحد المغذيات، بسبب زيادة الأحمال على المحطة بعد حدوث عطل فى محطة كهرباء نجع حمادى بمحافظة قنا، موضحاً أن الفنيين واجهوا صعوبات فى إصلاح العطل لعدم وجود مهمات متوافرة.

محطات المياه تتوقف عن العمل.. والأهالى يلجأون للترع

كما انقطع التيار الكهربائى فى قرى ومدن محافظة أسيوط، منذ مساء أمس، إثر خروج محطة كهرباء «ريفا» من الخدمة، ما تسبب فى فساد الأطعمة فى المبردات، وذكر مصدر بكهرباء أسيوط أن قطع التيار عن عدد من مناطق بالمحافظة وعدد من مراكز محافظة سوهاج، جاء نتيجة وجود أعطال طارئة فى ثلاث محطات وخروجها عن الخدمة، هى «ريفا» بأسيوط، و«طما وبيت داوود» بسوهاج.