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الحكومة تبحث التأمين الشامل على المصريين بالخارج

الحكومة تبحث التأمين الشامل على المصريين بالخارج

عودة حركة الصيد إلى خليج السويس الأسبوع المقبل

عودة حركة الصيد إلى خليج السويس الأسبوع المقبل

من يقف وراء "دولة الظل" التي يندد بها ترامب؟

من يقف وراء "دولة الظل" التي يندد بها ترامب؟

ظلام فى 50% من مراكز وقرى سوهاج وأسيوط بعد تعطل 3 محطات كهرباء

ظلام فى 50% من مراكز وقرى سوهاج وأسيوط بعد تعطل 3 محطات كهرباء

ترامب يعلن بأنه ينتظر رسالة جديدة "إيجابية" من الزعيم الكوري الشمالي

ترامب يعلن بأنه ينتظر رسالة جديدة "إيجابية" من الزعيم الكوري الشمالي

فرنسا تتهم روسيا بمحاولة التجسس على أحد أقمارها الصناعية

فرنسا تتهم روسيا بمحاولة التجسس على أحد أقمارها الصناعية

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"كنت فاكراها نخلتين".. أبرار عن أسيوط: كلها سياحة وبراندات

"كنت فاكراها نخلتين".. أبرار عن أسيوط: كلها سياحة وبراندات

على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز

على طريقة "التحفيل المصري".. البيت الأبيض ينشر رقم هاتف نيويورك تايمز

الطبيب البريطاني "عاشق صلاح" لـ"الوطن": جئت إلى القاهرة لشكر مصر

الطبيب البريطاني "عاشق صلاح" لـ"الوطن": جئت إلى القاهرة لشكر مصر

ترامب "نمبر وان" في الكتب الأكثر مبيعا.. و"المعتوه" على رأس القائمة

ترامب "نمبر وان" في الكتب الأكثر مبيعا.. و"المعتوه" على رأس القائمة

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