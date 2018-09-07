قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان على وعي كامل منذ بداية فترته الرئاسية الأولى، بأهمية بذل جهد مكثف لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية في أفريقيا، مؤكدًا نجاحه في ذلك بشكل كبير.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الدليل على ذلك هو زيارة السيسي، لغينيا الاستوائية بعد أيام قليلة من توليه الحكم، لحضور أول قمة إفريقية، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص على مقابلة الرؤساء الأفارقة هناك، لتوضيح الظروف التي أحاطت بمصر في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن تلك المقدمة السياسية كان لابد منها لاستعادة العلاقات الوطيدة مع دول أفريقيا، خاصة بعدما أوقف الاتحاد الإفريقي عضوية مصر.