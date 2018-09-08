مدير تحرير "الوطن": تركيا استولت على مصانع حلب بالكامل ونقلتها إليها

قال أسامة خالد، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إنه لم يبق في سوريا شيء لم يدمر، إلا أنها تبقى موقعًا جغرافيًا هامًا بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا.

وأوضح خلال استضافته بفضائية "إكسترا نيوز": "تركيا تريد بعث الخلافة العثمانية المزعومة، وإيران ترغب في زيادة نفوذها، وروسيا تعتبر سوريا منفذها الوحيد على دول المنطقة والبحر الأحمر، والولايات المتحدة لا ترغب في وجود روسيا في سوريا".

وتابع: "تركيا مسؤولة عما حدث في حلب، وما فعلته هناك يثبت ذلك فهي نقلت مصانع حلب بالكامل إليها واستولت عليها، كما تعتبر هي المسئولة عن تمويل منتخب إرهابيي العالم الموجود في إدلب".