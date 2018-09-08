مصطفى يونس: صلاح تقدم على "الخارجية" في الدعاية لمصر

أشاد مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالنجاحات التي حققها محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قائلًا إن "اللاعب أصبح قيمة عالمية مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو".

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "دريم": "ممكن يكون في لاعيبة أحلى منه لكن مفيش في أخلاقه، صلاح لازم يكون قدوة لكل شاب في مجال عمله".

وتابع: "أتشرف بأنني كنت أول من تحدث عنه وعن محمد إبراهيم وعمر جابر وأحمد حجازي، ووصفته بالصاروخ".

وأكمل: "نتمنى أن نستغل نجومية صلاح، وأن يكون السفير الأول لمصر، فصلاح قام بما لم تستطع كل من وسائل الإعلام ووزارة الخارجية على سبيل المثال بالقيام به".