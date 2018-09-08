انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت أمس الجمعة، مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال فرض رسوم جمركية على واردات إضافية من الصين، وتقارير تشير إلى أن منتجات من شركة أبل قد تخضع لتلك الرسوم.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 79.33 نقطة، أو 0.31 %، إلى 25916.54 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 6.37 نقطة، أو 0.22 %، ليغلق عند 2871.68 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 20.19 نقطة، أو 0.25 %، إلى 7902.54 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 2.55% وستاندرد آند بورز 1.03 & وداو جونز 0.19%.

وسجل ناسداك أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر شهر مارس.