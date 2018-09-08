تابع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، عملية إنقاذ يد فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، من البتر، حضرت للمستشفى الجامعي، أمس.

وأصدر عبدالمنعم تعليماته بسرعة تنفيذ العملية، وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها، وعلى وجه السرعة تم نقل الحالة إلى غرفة عمليات الجراحات الميكروسكوبية بقسم التجميل.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، عميد كلية الطب، الذي أشرف على سرعة نقل الحالة، إن الحالة حضرت إلى استقبال الطوارئ، ظهر أمس، وكانت تعمل فى تنظيف أحد المنازل، وأثناء ذلك سقط عليها لوحا زجاجيا، أدى إلى قطع كامل فى 11 رباطا من الأربطة التى تحرك مفاصل كف اليد وأصابع اليد، بالاضافة إلى قطع العصبين الرئيسيين الذين يغذيان كل من الكف والأصابع، بالاضافة إلى قطع الشريان الرئيسي الذي يغذي اليد.

وقال الدكتور أحمد جابر، نائب مدير المستشفى ومدير الاستقبال، الذي تولى إجراء العملية، إن العملية استغرقت ما يزيد عن ساعتين، موضحا أن سرعة التدخل في مثل هذه الحالات هو العامل الأساسي، الذي تتوقف عليه النتائج.