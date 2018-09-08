"خليها تعفن" تدعو شباب الفيوم لإنشاء جمعيات تعاونية لوقف غلاء الأسعار

دعى أعضاء حملة "خليها تعفن" لمواجهة غلاء أسعار الفاكهة، بمحافظة الفيوم، الشباب إلى إنشاء جمعيات وروابط تعاونية، من أجل شراء الفاكهة والخضراوات، وإعادة بيعها للمواطنين، بأسعار مخفضة، لمواجهة جشع التجار.

وقال عيد كامل، عضو الحملة بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، إن أعضاء الحملة دعوا خلال الأيام الماضية، الشباب أن ينشأوا مؤسسات مجتمع مدني تعاونية، من أجل شراء الفاكهة، وإعادة بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين في الأسواق، من أجل مواجهة جشع التجار.

وأضاف، أن الحملة أتت ثمارها، ولاحظنا انخفاض أسعار الجوافة على سبيل المثال، من 13 جنيها، إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد، بعد أن تجاوب المواطنون مع الحملة، وانخفضت مبيعات التجار من الفاكهة، وتعرض بعضها للتلف بسبب بقائها في الأسواق دون إقبال على شرائها من قبل المواطنين.

وتابع عضو الحملة قائلا: "نركز خلال الفترة المقبلة، على حث الشباب لإنشاء تعاونيات لأنها الحل المناسب من قبل المواطنين لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار".