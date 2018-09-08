"مشروعك" يوفر 5 آلاف فرصة عمل عبر 2743 مشروعا بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جرى توفير 5 آلاف و97 فرصة عمل من خلال تمويل 2743 مشروعًا بتكلفة 90 مليون جنيه، منذ بداية تنفيذ مبادرة "مشروعك" بالمحافظة حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تدعم الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم جميع التسهيلات الممكنة، وأن هذا الدعم انعكس إيجابيًا على بعض المشروعات التي استطاعت أن تنمو بشكل كبير، وتتحول من مشروعات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة.

وأوضح المحافظ، أن الوادي الجديد تدعم تمويل جميع المشروعات، وأن هناك أكثر من جهة تتولى التمويل سواء برنامج "مشروعك" أو البنوك الحكومية، أو صندوق تنمية المشروعات، وأن المحافظة شهدت طفرة كبيرة على مدار الفترة الماضية في تنفيذ العديد من المشروعات.