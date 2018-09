فيلم "all boys i've loved before

العلاقة بين السينما والأدب علاقة وثيقة على مدار تاريخ السينما، فهناك مجموعة من أشهر وأهم الأعمال السينمائية مأخوذة عن أصل روائي، خاصة فيما يتعلق بالأفلام الرومانسية.

يعتبر فيلم "all boys i've loved before" إخراج سوزان جونسون، الذي طرحته شبكة "نتفليكس" عبر موقعها الشهر الماضي، آخر الأعمال الرومانسية المأخوذة من أصل روائي يحمل نفس العنوان للكاتبة جيني هان، وتم إصداره عام 2014 وكان ضمن قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعا، وتعد الرواية هى الجزء الأول في ثلاثية تضم: "P.S. I Still Love You" في 2015، و"Always and Forever, Lara Jean" في 2017، ولم تكشف "نتفليكس" عن نيتها لتحويل باقي الأجزاء إلى أعمال سينمائية.

تدور أحداث الفيلم والرواية حول المراهقة "لارا جين" التي تحتفظ برسائل حب كتبتها لكل الأولاد الذين كانت تحبهم في صندوق سري لديها، منذ سنوات، ولكنها تقع في مشكلة كبيرة عندما يتم إرسال الخطابات إلى الأسماء المدونة عليها بالخطأ، فتجد نفسها في مواجهة لم تكن مستعدة لها.

وفيما يلي أبرز الأفلام الرومانسية المأخوذة عن سلاسل روائية وحققت نجاح:

"Bridget Jones":

كانت البداية مع الجزؤء الأول "Bridget Jones’s Diary"الذي تم تقديمه عام 2001 من بطولة رينيه زيلويجر التي ترشحت لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، المقتبس من رواية تحمل نفس الإسم للكاتبة هيلين فيلدينج، حيث تدور القصة حول فتاة حظها عاثر في الحياة تدعى "بريدجيت جونز"؛ وتقرر أن تكتب مذكراتها الخاصة عندما تبلغ الثلاثينات.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 282 مليون دولار بينما لم تتجاوز الميزانية 26 مليون دولار وتم إطلاق الجزء الثاني من الفيلم في عام 2004 تحت عنوان "Bridget Jones: The Edge Of Reason"، ونشرت المؤلفة آخر جزء في الثلاثية بعنوان "Bridget Jones' Baby" في عام 2013 وتم تحويله إلى فيلم في 2016، وحقق إيرادات وقتها وصلت إلى 212 مليون دولار.

- "Twilight":

من أشهر الأعمال السينمائية في الفترة الأخيرة، حيث تم تقديمه فى 5 أفلام في الفترة من 2008 وحتى 2012، وهو بالأساس مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الأمريكية ستيفاني ماير، وهى الرواية التي نالت شهرة عالمية، حيث فازت بالعديد من جوائز الأدب وباعت أكثر من 70 مليون نسخة على مستوى العالم، وتم ترجمتها إلى 37 لغة مختلفة حول العالم، ووصلت إيرادات الجزء الأول من الفيلم إلى 393 مليون دولار في الوقت الذي لم تتجاوز ميزانيته الـ37 مليون دولار.

وبعد نجاح الجزء الأول قامت الكاتبة الروائية بتوسيع نطاق القصة إلى سلسة عن طريق إضافة ثلاثة كتب أخرى "The Twilight Saga: New Moon"، "The Twilight Saga: Eclipse"، و"The Twilight Saga: Breaking Dawn" التى تم تقديمها في فيلمين.

تدور الأحداث حول إيزابيلا سوان، ابنة الـ17 عاما، التي انتقلت من فينيكس في ولاية أريزونا، إلى فوركس في ولاية واشنطن، وتجد إيزابيلا حياتها في خطر، عندما تقع في مثلث الحب بين مصاص الدماء إدوارد كولين، والمستذئب جاكوب.

- "Fifty Shades of Grey":

عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي عام 2015، وهو مأخوذ عن رواية ضمن ثلاثية بنفس الإسم للكتابة "إي.أل. جيمس" التي صدرت عام 2011، وبالرغم من الأراء المتناقضة حول الفيلم الذي يتناول دخول خريجة جامعية في علاقة جنسية سادية مع مليادير شاب، لكنه حقق إيرادات مرتفعة وصلت إلى 566 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 40 مليون دولار.

بينما أصدرت في 2012 روايتي "Fifty Shades Darker" و"Fifty Shades Freed" تم تقديمهما في فيلمين بنفس الاسم في 2017 و2018 على التوالي وفي 2015 تم إصدار رواية بعنوان "Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian"، وفي 2017 تم تقديم "Darker: Fifty Shades Darker as Told by Christian".