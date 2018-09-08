قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن أجهزة المحافظة دفعت على الفور مختصين من الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات المعنية (مجلس مدينة رأس سدر، مجلس مدينة أبوزنيمة، إدارة المرور، شركة المياه والصرف الصحي، مديرية الطرق والنقل) اتجاه الهبوط الأرضي المفاجئ الذي حدث على بعد حوالي 37 كيلومتر من مدينة رأس سدر اتجاه أبوزنيمة بالأسفلت، وذلك التنسيق الكامل مع سكرتير عام المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه جرى التنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لمعاونة الهيئة العامة للطرق في إحضار طبقة أساس لردم الحفرة (الانهيار الأرضي)، وجرى تجهيز طبقة خرسانية مسلحة لوضع سمك حوالي 20 سم بعد انتهاء أعمال الردم.

وأكد أنه جرى المعاينة وتم الاتفاق على تحويل المرور بمعرفة إدارة مرور جنوب سيناء، وكذا تمهيد التحويلة بالمعدات المتواجدة بالموقع لحين حضور لجنة فنية لدراسة سبب حدوث الانهيار الأرضي.

كما جرى تشكيل اللجنة من المختصين وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الحفرة (الانهيار الأرضي) سببها وجود جيوب أرضية بالمكان (كهف أرضي) ونتيجة انهيار الطبقة العليا منه وهي عبارة عن رمال متكلسة حدثت هذه الحفرة، وبالاسترشاد بأحد المواطنين بالمكان من أهل المنطقة تبين وجود حفرة أعمق .

جرى الاتفاق على إنشاء تحويلة مؤمنة جهة الجبل بمعرفة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق المكلفة من قبل هيئة الطرق والكباري بالإصلاح، وسيتم ردم الحفرة برمال نظيفة مغمورة بالمياه وطبقات من خليط من كسر الأحجار مع رمال والدمك وصولا لمنسوب طبقة التأسيس ثم إنشاء بلاطة خرسانية سمك 30 سم واستكمال طبقة الأساس وإنشاء طبقة وفقا للقطاع المنفذ حاليا.