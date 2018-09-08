نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين رحلة ترفيهية لأسر شهداء ومصابي محافظة المنيا على متن الباخرة "هاميس" السياحية بمرسى نفرتيتي بكورنيش النيل، مساء اليوم السبت.

تأتي الرحلة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتقديم كامل الدعم والرعاية لأسر شهداء ومصابي الوطن، حيث شارك في الرحلة فرق الفنون الشعبية وكورال الأطفال مما أدخل البهجة والسعادة في قلوب أطفال الشهداء وذويهم.

يأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع البهجة الترفيهي الذي أعلن عنه اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، ومن المقرر أن تستمر تلك الفعاليات الترفيهية على مدار الفترة المقبلة بجميع المحافظات تباعاً.

وكان المجلس قد نظم عدد من الفعاليات الترفيهية على مدار الأسبوع الماضي شملت السيرك القومي وحديقة الأزهر وقصر ثقافة الشرفا والقناطر الخيرية.