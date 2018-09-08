قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق المشروع القومي للطرق، لأنه لمس مشكلات الاستثمار وصعوبة التحرك من نقطة لأخرى بجانب تكرار الحوادث المرورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة "دي إم سي"، أن الرئيس وضع برنامجا واضحا جدا، به إصرار رهيب بخطة زمنية وتدفقات مالية واضحة لإنهاء عدد معين من الكيلومترات ببرنامجه الانتخابي عام 2014.

وتابع أن مشروع الدائري الإقليمي تكلف 5 مليارات جنيه، وهو أهم طريق دائري نفذ في إفريقيا والشرق الأوسط بمسافة 400 كيلومتر ويتقاطع مع 18 محورا وطريقا رئيسيا.