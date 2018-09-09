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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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بعد تراجع الفيديوهات.. "تويتر" يطلق خاصية التدوين الصوتي

بعد تراجع الفيديوهات.. "تويتر" يطلق خاصية التدوين الصوتي

"مسؤول عن رعيته".. السيسي يغضب وينتقد المشروعات لضمان مستقبل المصريين

"مسؤول عن رعيته".. السيسي يغضب وينتقد المشروعات لضمان مستقبل المصريين

أنشطة فنية بقصر ثقافة القاهرة للاحتفال برأس السنة الهجرية

أنشطة فنية بقصر ثقافة القاهرة للاحتفال برأس السنة الهجرية

مصادر قضائية: الانتهاء من مناظرة جثث "مذبحة الشروق" ونقلها للمشرحة

مصادر قضائية: الانتهاء من مناظرة جثث "مذبحة الشروق" ونقلها للمشرحة

وزيرة الهجرة تنصب نفسها سفيرة لمركز كلى المنصورة.. وتدعو للتبرع له

وزيرة الهجرة تنصب نفسها سفيرة لمركز كلى المنصورة.. وتدعو للتبرع له

"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

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"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

للمرة الثانية في شهر واحد.. ظاهرة "تجريف التربة" حاضرة في كلمة السيسي

للمرة الثانية في شهر واحد.. ظاهرة "تجريف التربة" حاضرة في كلمة السيسي

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