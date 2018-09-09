أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، مسابقة بين المحافظات لرفع كفاءة طرقها محددا وقت لها بين 3 و6 أشهر.

وعن معايير تلك المسابقة من خلال رؤية خبراء تخطيط، قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن كل محافظة أدرى بالطرق الخاصة بها مما يدفعها لوضع خطة حسب إمكانيتها ومشاكلها، مضيفا إلى أهمية التنسيق بين كل محافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والتي على دراية عامة بكل الطرق الخارجية مستطيعة خلال التخطيط ربط الجميع ببعض.

وأضاف سيف الدين فرج، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن توقيت الذي حدده الرئيس لإعداد المحافظة خطتها مناسب وكافي، قائلا" كل محافظة عايشة مشاكلها ومن السهولة التخطيط".

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إلى أهمية الإعداد الجيد للمحافظات وفقا لمجموعة من الأهداف التنموية التي على دراية بها، ومن خلالها يمكن وضع المعايير وفقا للضوابط والإمكانيات المتاحة لها.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن كل محافظة تعلم ثرواتها وحدود إمكانيتها سواء من خلال المساحة أو ما يتوافر وتحتاجه، مؤكدا وجود العديد من الاستراتيجيات التي يمكن الاستعانة بها وفقا لإطار تنمية شبكة الطرق.

وذكر أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، مشروع الدائري الإقليمي الذي افتتح المرحلة الأخيرة منه، والذي يربط قطاعات مختلفة ببعض، معتبرا إياه مثالا للتخطيط الجيد والذي يمس قطاعات إدارية متعددة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.