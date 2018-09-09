نظم أكثر من 60 مقاولا بشركة مقاولات، أمس، وقفة احتجاجية داخل شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للقابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وقال رجب عبدالعال هاشم، أحد المقاولين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إن إجمالي مستحقات المقاولين المحتجين لدى الشركة يصل لأكثر من 160 مليون جنيه، عن تنفيذ أعمال مقاولات وشبكات مياه وصرف صحي وري وشبكات حريق وطرق ومحطات تنقية ومعالجة مياه ومحطات رفع.

وأضاف لـ"الوطن" أن الشركة امتنعت عن صرف مستحقات المقاولين رغم تحصيل مقابل تلك الأعمال من الحكومة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، متهما مجلس الإدارة الحالي والسابق برفض صرف مستحقات المقاولين أو جدولتها أو حتى لقاء ممثلين عنهم للتفاوض.

وكشف عن تحرير محضر ضد الشركة في 16 أغسطس الماضي، وتعهدت الشركة بعده بصرف جزء من مستحقات المقاولين لكنها لم تفِ بتعهداتها لتعود للمماطلة من جديد.

وناشد عبدالعال، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، التدخل لحل أزمة المقاولين مع شركة "مختار إبراهيم"، حتى يتمكنوا من دفع مستحقات آلاف العمال، لأنهم "مش لاقيين يأكلوا ولادهم".

وقال عبدالموجود عبدالحكيم، مقاول توريدات، إن إجمالي مستحقاته على شركة المقاولات المصرية يصل لـ24 مليون جنيه نظير توريد مواد بناء لمشروعات الشركة، مضيفا أنه أصبح عرضة للإفلاس.

وقال كامل فرح، صاحب شركة مقاولات، إن إجمالي مستحقاته تصل لـ18 مليون جنيه نظير أعمال نفذها للشركة، وقال جابر حلق، صاحب شركة الوطنية للمقاولات، إن مستحقاته تصل إلى 1.2 مليون جنيه منذ أكثر من 3 سنوات، وكلما طالب الشركة بها يتم إرجاؤه شهرا بعد آخر دون جدوى.