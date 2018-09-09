وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة لتقييم كفاءة الطرق القديمة الموجودة بالمحافظات، ومراجعة الكبارى التى تجاوز عمرها الـ 10 سنوات للتأكد من مدى سلامتها، وتسليم تقريرها خلال شهر، لتحديد تكلفة رفع كفاءة تلك الطرق، على أن تضم اللجنة وزارتى الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية والرقابة الإدارية، كما كلف الرئيس الحكومة بالانتهاء من الطريق الدائرى الأوسطى بجميع الكبارى الملحقة به بحلول 30 يونيو 2019. جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، مشروع الطريق الدائرى الإقليمى وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى وإدارة المهندسين العسكريين.

وقال الرئيس: «مناطق النزول والصعود للطرق الدائرية لو تُركت بهذا الوضع فلن يتم السيطرة عليها خلال 5 سنوات، ولذا لا بد من تعويض الناس وإزالة كل ذلك، وأن يتم التخطيط بشكل جيد، لتجنب النمو العشوائى بجانب الطريق».

وحذر السيسى، اليوم، من خطورة التعدى على الأراضى الزراعية، قائلاً «إن التعدى على الأراضى الزراعية أمر منتشر فى مختلف أنحاء الجمهورية ولا بد أن نعى خطورة ذلك».

وأضاف قائلاً: «ادرسوا الوضع لمواجهة النمو العشوائى، وهذا الكلام لجميع الوزارات، أنا بتكلم عشان بلدنا، وعشان نوفر الصرف الصحى وشبكة الكهرباء والطرق، ومش هينفع نعيش كدا، الكلام للدولة والمحافظين والداخلية والقوات المسلحة والإسكان.. مش هينفع نعيش وننمو بالشكل ده، مع كل الجهد الذى نقدمه، ولو الأمر تطلب عمل مبانى داخل القرى، فلنأخذ المبادرة ونعمل حساب الطرق والمياه ونعرض الأمر على الناس».

وتابع «التعدى ده موجود على معظم الأراضى الزراعية فى مصر، ولو أى حد خد طيارة ولف على الأرض الزراعية سيجد حجم تعدى غير طبيعى، رغم وجود شبكات الرى والصرف التى تصل تكلفتها للمليارات، نحن نفقد أجود أنواع الأراضى». ووجه السيسى، كلمته لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلاً: «يا كامل أرجو نخلّص الموضوع ونعوّض الناس».

الرئيس يشهد افتتاح مشروع «الدائرى الإقليمى» وعدد من محاور النيل.. ويكلف الحكومة بالانتهاء من الدائرى الأوسطى بحلول 30 يونيو المقبل.. ويطالب بالتعامل مع المطبات الصناعية

وقاطع السيسى، وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قائلاً: يجب تعويض الأشخاص الذين تم نزع ملكية الأراضى منهم تعويضاً مناسباً.

وأكد ضرورة رفع كفاءة شبكات الطرق فى مصر، قائلاً إن: «شبكة الطرق بالمحافظات تتطلب رفع كفاءتها وإلا أبقى أنا مش واخد بالى، أنا واخد بالى كويس، ولو بنتكلم على إن رفع كفاءة شبكة الطرق داخل المحافظات يتطلب 16 مليار جنيه، فاحنا عاوزين أكتر من الرقم ده مرة واتنين وتلاتة، حتى يجد المواطن طريقاً مناسباً، ودا مش موجود، ولو قلتولى موجود هبقى سعيد»، فيما قال أحد المواطنين إن الطرق متهالكة، وعلق الرئيس، «متهالكة يعنى عدمانة العافية، وأنا بقول الكلام ليكم كلكم، إحنا واخدين بالنا، بس حجم المطلوب لرفع كفاءة هذه الطرق ضخم جداً».

وأشار السيسى إلى أن حجم المطبات الصناعية الموجودة بالمحافظات معيق للحركة ومُؤذٍ لأن مواصفاته غير جيدة، معقباً: «تكلمنا قبل كدا عن مسابقة للجامعات والمدارس قبل العام الدراسى الجديد».

ولفت: «المحافظين هيقولوا لى هنجيب فلوس منين، طيب وأنا بجيب فلوس منين؟ طيب اللى بيتعمل ده منين، كل ما نقوم به فى شبكة الطرق ليس بجديد، ولم نخترع العجلة، وفيه ناس كانت بتشتغل قبل مننا بس الفكرة هيتعمل إزاى ويتصرف عليه إزاى، إحنا معانا فلوس زيادة فبنعمل طرق؟.. إحنا عاملينها عشان المسابقات، لا عشان ناخد مكان بين العالم المتقدم ولإعلان قدراتنا فى الاستثمار، وسمعنا كلام كتير خلال الـ5 سنوات الماضية لكن عارفين إنه مع الوقت الناس هتعرف اللى بيتعمل هيودّينا لفين، وهيعرفوا إن ده حاجة ضرورية لخلق فرص عمل لعدد سكان وصل لـ100 مليون».

نحن نفقد أجود أنواع الأراضى الزراعية بسبب التعديات.. ويوجّه رئيس الهيئة الهندسية: «أرجو نخلّص الموضوع ونعوّض الناس».. ونحتاج إلى مسابقة للطرق داخل المحافظات.. «ونشوف المحافظات هتساعد نفسها إزاى عشان يعرفوا إن مفيش حاجة بتتعمل كدا»

مضيفاً: «نحتاج داخل المحافظات لعمل مسابقة للطرق وناخد 3 أو 6 شهور ونشوف المحافظات هتساعد نفسها إزاى عشان يعرفوا إن مفيش حاجة بتتعمل كدا، وكل واحد يعرف هو فين من الطرق، ولو قصّرنا.. انتم كمان هتقصروا مع محافظتكم». فيما قاطعه أحد الشباب قائلاً: «أهالى قنا يبعثون لك بالتحية»، ورد عليه السيسى، قائلاً: «لو عاوزين تحيّونى ارفعوا كفاءة شبكة الطرق بتاعتكم». وقاطع السيسى مدير إدارة المهندسين العسكريين، اللواء حسن عبدالشافى، أكثر من مرة لمعرفة تفاصيل المشروعات التى تعكف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدة التنفيذ.

وانتقد الرئيس مشهد الطريق الدائرى بالإسكندرية، الذى يربط بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والزراعى، قائلاً: «شوفوا بروز أحد المبانى الذى أعاق تصميم الطريق»، فيما اشتكى اللواء حسن عبدالشافى، مدير إدارة المهندسين العسكريين، للرئيس من تعدى المواطنين على حرم الطريق، قائلاً إن: «تراكم الرمال والسيارات المركونة أعاق الطريق ونحن نحاول رد التعديات.. الناس كانوا عملوا مصاطب أمام البيوت». فيما انفعل السيسى، قائلاً، «لا يا حسن لا يا كامل لأن دا خطر كبير على البيوت، فين حرم الطريق.. حرم الطريق لازم نحترمه للأمان والسلامة وليس لمجرد عمل 3 حارات، أنا عارف إن ده عبء وتكلفة.. وماله.. لكن نعمل طريق مظبوط». وشدد السيسى بتشكيل لجنة لتقييم مدى كفاءة الطرق القديمة الموجودة بالمحافظات، وتقديم تقرير حول ذلك بعد شهر من الآن. وأعرب عن شكره للحكومة والقوات المسلحة على المشروعات التى تم افتتاحها.

وتابع السيسى، قائلاً: «ما تحدثت عنه اليوم كان بهدف الجودة والكفاءة، وأن لا يكون هناك شىء يعكر علينا شىء، وقد تحدثت عن التعديات، وكذلك المياه، وورد النيل بالترع والأعشاب التى تستهلك الكثير من المياه ولا بد من إزالتها من خلال المحافظات ووزارة الرى، ولا يمكن أبداً لمسئولى الحكومة والمحافظين وكذلك الأهالى السماح بهذا الحجم من الزراعات التى تستهلك كميات كبيرة جداً من المياه، ولا نستفيد منها بشىء»، مضيفاً: «نحن نتحدث عن أكثر من 50 ألف كيلو من الترع والمصارف فى مصر.. علينا الاهتمام بالترع وجسور الترع، ومن زمان كان يتم ذلك سنوياً لتظل شبكة الرى والصرف بكفاءة عالية».

وفيما يتعلق بالطرق القديمة، أكد السيسى: «نحتاج للجنة تأخذ شهراً أو أكثر لتراجع شبكة الطرق القديمة، ومدى كفاءتها على أن تضم الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية والرقابة الإدارية، وخلال شهر تقول لنا إحنا فين والتكلفة كام».

واستطرد: «علينا عمل نقلة قوية فى حياة الناس وأنا هنا أتحدث عن شبكة الطرق القديمة، فيه ناس كتير بتشتكى من تهالك الشبكة القديمة، لا إحنا مش هنسيب الشبكة متهالكة، هنعملها، لازم نعملها ونحمى المواطنين وسياراتهم، وعاوز خلال شهر تمام بالموقف، وسأعرضه أمام الناس».

«السيسى»: مش هنسيب شبكة الطرق القديمة متهالكة.. إحنا شايفينكم.. ومناطق النزول والصعود للطرق الدائرية لو تُركت بهذا الوضع لن تتم السيطرة عليها خلال 5 سنوات

وتابع قائلاً: «إحنا شايفينكم وأنا منكم وكنت عايش فى الحاجات دى كويس، واللجنة مكلَّفة بمراجعة الكبارى التى تجاوز عمرها الـ 10 سنوات للتأكد من مدى سلامتها»، موجهاً بضرورة انتهاء الدائرى الأوسطى بكل الكبارى الخاصة به بحلول 30 يونيو 2019.

ولفت السيسى قائلاً «إن شاء الله خلال الأيام المقبلة سنشهد افتتاح مشروعات جديدة، بما يؤكد أن الدولة متمثلة فى الحكومة ووزاراتها تسير على الطريق الصحيح، والقوات المسلحة تساهم فى إطار كونها جزءًا من الدولة المصرية».

مضيفاً: «30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللى انتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر، العمال فى الشركات ولاد مصر، وكل اللى بيشتغل فى الموضوع ده شركات قطاع عام وخاص، وغالبيتها قطاع خاص».

ووجه «السيسى» كلمة لمحافظ القاهرة، خالد عبدالعال، عبر «الفيديو كونفرانس»، مطالباً إياه بإصلاح أعمدة الإنارة على جانبى طريق مطار القاهرة، قائلاً: «طريق مطار القاهرة ده مدخل مصر، فلو سمحت نصلح عواميد النور دى، أنا شُفتها بنفسى».

وعلق السيسى على طريقة تنفيذ كوبرى محور التعمير بالإسكندرية، وذلك خلال افتتاحه عبر الفيديو كونفرانس، قائلاً لوزير النقل، «شايف الجزء اللى على اليمين، ليه كدا؟»، فيما قدم الوزير شرحاً للمشروع. وتابع السيسى، قائلاً: «يعنى دا الشكل الطبيعى؟»، موجهاً حديثه للواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قائلاً: «يا كامل دا شكله الطبيعى؟»، ليعقب الأخير، «سنقوم بتوسعته يافندم».

وقد شهد السيسى افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائرى الإقليمى القوس الشمالى الغربى، وكوبرى طما العلوى على النيل عبر الفيديو كونفرانس، ومحور كوبرى طما العلوى على النيل شمال محافظة سوهاج، وهو أحد أهم ركائز التنمية الأساسية الجديدة بالمحافظة، وكوبرى قوص أعلى شريط السكة الحديد بقنا، بعد انتهاء هيئة الطرق والكبارى من تنفيذه بالكامل، وكوبرى بلطيم العلوى، و«الشيخ مبارك» بحضور عدد من التنفيذيين ومهندسى الطرق.