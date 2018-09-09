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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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المستشار الصيني: مواطنونا ما زالوا يحفظون بعض أسماء الأفلام المصرية

المستشار الصيني: مواطنونا ما زالوا يحفظون بعض أسماء الأفلام المصرية

استطلاعان: الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية في السويد

استطلاعان: الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية في السويد

صلاح عبد الله: "مصر في 2020 هتبقى ست الحلوين"

صلاح عبد الله: "مصر في 2020 هتبقى ست الحلوين"

قطع الكهرباء عن مدينة بلقاس بالكامل في الدقهلية الأربعاء

قطع الكهرباء عن مدينة بلقاس بالكامل في الدقهلية الأربعاء

شي وين: دعوة السيسي لزيارة الأكاديمية الصينية يدل على قيمته عند الصين

شي وين: دعوة السيسي لزيارة الأكاديمية الصينية يدل على قيمته عند الصين

"مستقبل وطن" بالدقهلية يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية بالسنبلاوين

"مستقبل وطن" بالدقهلية يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية بالسنبلاوين

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"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

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للمرة الثانية في شهر واحد.. ظاهرة "تجريف التربة" حاضرة في كلمة السيسي

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