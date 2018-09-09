قال أحمد جلال، الشاب القناوي الذي حاوره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إنه لم يكن يتوقع أنه يحدثه الرئيس اليوم، لافتا إلى أنه يعمل مصور ومراسل حر، وأن الرئيس تحدث معه كونه من الشباب.

وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أن الطرق كانت مهمشة ومتهالكة في الفترة الماضية، ولكن بعد مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم كان هناك اهتمام بالطرق والكباري والمستشفيات خصوصا بالصعيد.

ووجه الشاب القناوي، الشكر والتقدير للرئيس السيسي: "كل حاجة كانت متهالكة قبل مجيء السيسي، بس الحاجات دي تطورت بشكل غير عادي، وبصراحة المحافظ قالي شكرا على صراحتك".