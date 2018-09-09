طالبت النيابة العامة في السعودية، المقيمين في المملكة الالتزام بكافة الأنظمة المتبعة، ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره.

وقالت النيابة العامة السعودية على "تويتر" تدوينة قال فيها: "يجب على المقيمين في المملكة الالتزام بكافة الأنظمة المرعية في المملكة، مراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره".

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أعلنت ضبط وافد مصري يُدعى "بهاء"، ظهر مع موظّفة سعودية في مقطع فيديو بموقع استقبال لنزلاء أحد الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة، وهما يتناولان وجبه الإفطار، الأمر الذي استنكره العديد من المواطنين السعوديين ووصفوه بالمسيء.