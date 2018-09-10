قالت الفنانة نادية يسرى، التي كانت تُقيم مع الفنانة الراحلة سعاد حسني في شقتها بلندن قبل رحيلها، إن رحلة علاج السندريلا كانت سنة 1992 بسبب آلام في ظهرها، موضحة أن الحكومة المصرية حاولت التواصل معها من أجل تولي علاجها.

وأضافت "يسري"، خلال حوارها في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، هو من أصدر قرار بوقف علاجها على نفقة الدولة وأن نادية وسعاد قد أرسلا له خطابا لشرح الحالة الصحية للسندريلا ليتراجع عن قراره، مشيرة إلى أن سندريلا التحقت بمصحة قبل وفاتها بـ 6 شهور.