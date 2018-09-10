كشفت تحقيقات النيابة في قضية "مذبحة بنها"، التي راح ضحيتها 4 أطفال ووالدهم موتا بالسم، عن حصول الأب على كمية كبيرة من العقاقير المهدئة من صديقه الممرض بمستشفى الصحة النفسية، والذي كشف مصدر أمني أنه منوم "الكلوزارين" الذي حصل على 10 أشرطة منه.

و"الكلوزارين" نوع من الأدوية المهدئة والمنومة القوية، حسب أحمد ربيع، الصيدلي بقطاع الطب الوقائي، موضحا أنه يستخدم في علاج حالات انفصام الشخصية المستعصية بعد فشل الأدوية الأخرى، ويساعد على تقليل خطر السلوك الانتحاري في مرضى انفصام الشخصية أو الاضطرابات النفسية المشابهة.

ربيع أضاف لـ"الوطن"، أن "الكلوزارين" يسبب أعراض جانبية مثل خسارة المياه من الجسم، كما يؤثر على النشاطات الجسدية والعقلية للجسم، وفي حالة تناوله بكميات كبيرة يتسبب في جفاف الجسم وتشنجات عضلية، ربما تؤدي للوفاة.

الصيدلي محمد منا أكد أن "الكلوزارين" هو أحد مشتقات "benzodiazepins" التي تضم أدوية مثل "الكالميبام والزولام والكلوزابين"، والتي تستخدم في علاج حالات الفصام والذهان الناتجة عن زيادة إفراز "الدوبامين" في المخ.

تناول "الكلوزارين" على فترات طويلة يسبب اكتئاب شديد وهوس انتحاري، كما أكد منا لـ"الوطن"، مشيرا إلى أنه يتسبب في بعض التفاعلات داخل الجسم تؤدي لفقدان الجسم جميع السوائل التي بداخله، عن طريق اللعاب والعرق والتبول.

الصيدلي أردف أن تناول جرعة كبيرة وزائدة من "الكلوزارين" يضاعف الآثار الجانبية كفقدان جميع السوائل في الجسم، والخمول الشديد والتشنجات القوية في الجسم بأكمله، والتي تؤدي للوفاة في حالة عدم وجود طوارئ فورية.