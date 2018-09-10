عبيد: 20 ألف صيدلية في مصر مملوكة لـ"دخلاء".. وأحلنا الملف للتحقيق

عبر الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عن استيائه من وجود 20 ألف صيدلية في مصر مملوكة لغير الصيادلة، واصفا هؤلاء بأنهم "دخلاء المهنة".

وأضاف عبيد، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم حصر عدد الصيدليات في المحافظات، واكتشفوا هذا الرقم الكبير من الصيدليات غير المملوكة لصيدلانيين، وهو ما يعد كارثة.

وأشار إلى أن "إجراءات تراخيص تلك الصيدليات خرجت بالتحايل على القانون باسم صيدلي"، موضحا أنه تم إحالة الملف للتحقيق والتأديب وتم إسقاط عضوية هؤلاء الصيادلة، وإرسال الملف لوزارة الصحة بعد انعقاد لجنة التأديب.

وأكد نقيب الصيادلة: "نأخذ على عاتقنا إعمال القانون وتنفيذه".