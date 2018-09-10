خبير طرق: "الدائري الإقليمي" يربط أطراف القاهرة بعدد كبير من المحافظات

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والكباري، إن طول الطريق الإقليمي الدائري الجديد يبلغ 400 كيلو متر، وهو عبارة عن 4 حارات مرورية، مشيرًا إلى أن التكلفة تبلغ 6.5 مليار جنيه.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي جمال عنايت، والإعلامية بثينة توكل ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر فضائية "اليوم"، أن الطريق الدائري الإقليمي يربط أطراف مدينة القاهرة بعدد كبير من المحافظات، كما يسهل ربط المحافظات ببعضها البعض بسلاسة ويسر، ودون الدخول إلى قلب القاهرة.

وأكد أن الطريق الدائري الإقليمي الجديد يتمتع بأعلى معدلات السلامة المرورية، والمواصفات الدولية.