لقي سائق مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري من بندقية آلية، بعد مشاجرة مع أحد السائقين بموقف سيارات دار السلام، للخلاف على أولوية تحميل الركاب.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول (عبدالرزاق محمد إبراهيم عبدالله وشهرته ياسر- 27 عاما- سائق) مقيم بناحية أولاد سالم بحري دائرة المركز، مصابا بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن، وتوفي عقب وصوله المستشفى.

انتقل إلى مكان الواقعة العميد عبدالحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم، مفتش الأمن العام، والعميد طارق يحيى، رئيس المباحث الجنائية، وضباط مباحث المركز، بالفحص وسؤال عم المتوفى (عبداللاه إبراهيم عبدالله- 64 عاما مزارع) مقيم بذات الناحية، اتهم كلاً من (عماد ر.- 64 عاما- سائق) وشقيقه (عامر- سائق) ويقيمان بناحية أولاد سالم قبلي، بالتعدي على نجل شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الثاني، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب الخلاف مع الأول على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات أولاد سالم، الكائن ببندر دار السلام.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وضبطت القوات المتهم الأول وبحوزته بندقية آلية وخزينة بداخلها 5 طلقات من ذات العيار، بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3986 إداري المركز لسنة 2018، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.