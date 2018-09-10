غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزى، وعمرو وردة لاعب باوك اليوناني، وعمرو طارق لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي.

يأتي ذلك عقب مشاركتهم في مباراة المنتخب الوطني أمام النيجر، والتي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الفراعنة 6 /0 في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ومن المقرر أن يغادر خلال الساعات القليلة المقبلة كل من أحمد حجازي "وست بروميتش"، أحمد المحمدي "أستون فيلا الإنجليزي"، محمد النني "أرسنال" ، علي غزال "فانكوفر الكندي"، محمود حسن (تريزيجيه) "قاسم باشا التركي"، حسين الشحات "العين الإماراتي للانضمام لأنديتهم.