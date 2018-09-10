أكد مصدر حكومي عراقي أن رئيس الوزراء حيدر العبادي توجه اليوم إلى محافظة البصرة جنوب البلاد، والتي شهدت خلال الأسبوع الماضي مظاهرات غاضبة، احتجاجا على سوء الخدمات الاجتماعية.

وذكر المصدر لموقع "السومرية نيوز" أن العبادي توجه إلى المحافظة الغنية بالنفط على رأس وفد وزاري، مضيفا أن السلطات المحلية أبلغت بذلك واتخذت جميع الاستعدادات للزيارة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من عودة الهدوء الحذر إلى البصرة عقب أسبوع من المظاهرات التي رافقتها أعمال شغب وعمليات حرق مقار حكومية وحزبية، وسقط أثناءها 15 قتيلا على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء اشتباكات مع عناصر الأمن، ونظمت المظاهرات احتجاجا على انهيار البنى التحتية، ما ترك السكان من دون طاقة كهربائية ومياه نظيفة صالحة للشرب، في حرارة الصيف التي تبلغ هناك أحيانا 50 درجة فوق الصفر.