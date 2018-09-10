أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، 13موظفا بوحدات تنمية الموارد، التابعة لديوان عام المحافظة، للتحقيق.

وتضمنت لائحة التحقيق، إحالة 3 موظفين لتغيبهم عن العمل بمشروع الورشة المركزية، وإحالة 10 موظفين بوحدة الرصف، للتحقيق لخروجهم من العمل بدون سند قانوني، بناءً على تقرير مرور المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل لجنة تضم الجهات المختصة، برئاسة السكرتير العام، لمراجعة أعمال مشروعات الرصف، والصيانة، والورشة المركزية، وحديقة صنعاء، والمطبعة المركزية، ودراسة الاستغلال الأمثل لموارد هذه المشروعات وتعظيم استثمارها طبقاً لأحكام القانون، مشدداً بتكثيف الرقابة والمتابعة.